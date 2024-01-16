Офтальмолог назвала ежедневные привычки, ухудшающие зрение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые повседневные привычки могут ухудшать зрения и стать причиной заболеваний глаз. Например, чтение в транспорте и за компьютером. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача-офтальмолога Валентину Анисимову.

Она объяснила, что глаза получают большую нагрузку при чтении в транспорте, так как им нужно совершать множество движений, цилиарная глазная мышца заметно напрягается и меняет фокус расстояния. Из-за этого снижается острота зрения, подчеркнула врач.

Между тем при чтении за компьютером или лежа повышается риск развития компьютерного зрительного синдрома. Глаз не может удерживать правильный фокус на тексте при взгляде под углом, ему приходится постоянно переключаться с одной точки на другую. Эксперт сказала, что подобное может привести к перенапряжению глазного аппарата и в итоге к ухудшению зрения.

По информации Анисимовой, многие читают или сидят за компьютером при тусклом или слишком ярком освещении, что также вредит глазам. Из-за плохого освещения зрительный аппарат напрягается, появляется синдром сухого глаза и спазм глазных мышц.

Фоторецепторные клетки (структурные компоненты сетчатки глаза) могут пострадать, если долго смотреть в экран компьютера, смартфона при плохой освещенности, отметила офтальмолог. Они начинают интенсивно расходовать энергию, долго восстанавливаются.

Кроме того, зрение портит неправильное ношение и использование очков и контактных линз. Перед покупкой оптики Анисимова призвала проконсультироваться со специалистом. Вред может нанести привычка надевать и снимать линзы грязными руками, так как существует риск появления бактериальной инфекции.

Необходимо следить за сроком ношения линз, напомнила врач. Просроченные линзы вредит глазам. Инфекционные процессы, возникающие при их ношении, могут привести к кератоконусу.

Еще одной вредной привычкой она назвала моменты, когда не смывается макияж. В некоторых косметических средствах могут быть вредные химические вещества, при попадании в глаза они не только вызывают сильное раздражение и покраснение, но и ожог роговицы, сообщила медик.

Ранее врач-невролог Ольга Калмыкова заявила, что причины мушек перед глазами являются индивидуальными. По ее словам, если подобный симптом возникает часто, к примеру более 3–4 раз в месяц, то нужно обратиться к терапевту.

До этого президент Российского глаукомного общества, профессор Евгений Егоров сообщил, что ежегодно в России неизлечимой на данный момент глазной болезнью глаукомой заболевают более ста тысяч человек. Эксперт добавил, что это число продолжит расти.

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