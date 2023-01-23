Звездный парикмахер Долорес Кондрашова умерла в возрасте 86 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Звездный советский и российский парикмахер, дизайнер Долорес Кондрашова ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом телеведущая Оксана Пушкина сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией).

Она не озвучила причину смерти женщины.

"Великая женщина – парикмахерское ремесло превратила в искусство!" – написала телеведущая.

Пушкина отметила, что Кондрашова создала в России "империю красоты", была талантливой, трудолюбивой и харизматичной. По словам ведущей, ее с парикмахером связывала тесная дружба.

Долорес Кондрашова родилась 24 ноября 1936 года в Баку. Всю свою жизнь работала парикмахером и модельером. Являлась основателем Союза парикмахеров и косметологов России, первого журнала для парикмахеров и косметологов "Долорес" и салона "Велла-Долорес".

Кондрашова – заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный работник бытового обслуживания населения РФ.

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