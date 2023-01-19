Журналистка Бэлла Куркова умерла в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Борис Бабанов

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова умерла в петербургской больнице в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя телеканала "Культура" Александра Ефимовича.

"Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни", – поделился он.

Похороны и прощание с журналисткой состоятся в субботу, 21 января. Точных данных о месте и времени пока что нет.

Куркова родилась в 1935 году. Она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Начала свою деятельность как корреспондент детской газеты "Ленинские искры". Впоследствии перешла на ТВ, работала ведущей передачи ЛенТВ "Пятое колесо". Некоторую часть своей профессиональной карьеры она посвятила ВГТРК.

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