Кабмин не поддержал проект закона о наказании за вовлечение несовершеннолетних в митинги

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. Об этом сообщает РИА Новости.

В кабмине объяснили, что ответственность за подобные правонарушения предусмотрена в Уголовном кодексе РФ и регулируется по статье 151.2 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего").

Согласно отзыву комиссии, пояснительная записка к предложенному Марченко документу не содержит данных о недостаточности или неэффективности уже существующих мер.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, в котором предложил заменить административную ответственность за вовлечение детей и подростков в митинги на уголовную. Идею поддержали в Следственном комитете РФ и в Верховном Суде.

