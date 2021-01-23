В России выявили 20 921 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Как сообщает Оперштаб, активно выявлено 2 351 (11,2%) без клинических проявлений.

В Санкт-Петербурге за последние сутки подтвердили 3 056 случаев коронавируса, в Москве – 2 668, в Московской области – 1 121, в Нижегородской области – 487, в Свердловской области – 390.

В Ростовской области выявили 389 случаев COVID-19, в Воронежской области – 387, в Красноярском крае – 325, в Вологодской области и Хабаровском крае – по 301 случаю.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Республике Тыва – 0,1%. По 0,3% отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве, Республике Алтай и Магаданской области.

За последние сутки в стране подтверждено 559 смертей. За весь период наблюдений по России скончался 68 971 человек.

После выздоровления за сутки в РФ выписали 27 779 человек. С момента начала эпидемии общее число переболевших составило 3 109 315 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник объявил, что с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Часть мер – например, требование о частичной удаленной работе – остаются без изменений.

