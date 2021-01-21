Удаленную работу и домашний режим продлили до улучшения эпидситуации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис

Удаленную работу и домашний режим продлили до улучшения эпидемиологической ситуации в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации. Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", – написал Собянин.

Мэр города при этом подчеркнул, что социальные карты москвичей старшего возраста и граждан с хроническими заболеваниями будут разблокированы после вакцинации от коронавируса. Собянин напомнил, что прививку уже сделали свыше 220 тысяч москвичей.

Ранее мэр сообщил, что в последнюю неделю фиксируется 2–4 тысячи новых случаев COVID-19 в день, что значительно меньше, чем в конце декабря. Также, по его словам, снизился и процент госпитализированных граждан с коронавирусом.

