Регистрация машин у дилеров займет около двух дней – ГИБДД

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Процедура регистрации новых автомобилей у дилеров после покупки будет занимать в общей сложности около двух дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова.

Специалист заявил, что для таких случаев проработан определенный административный регламент.

"Заявление приходит с единого портала, оно регистрируется автоматически в системе и на следующий день после регистрации должно быть рассмотрено. Грубо говоря, с момента подачи до момента окончания регистрационного действия максимум может пройти два дня", – объяснил Мишуров.

Закон об упрощении государственной регистрации транспортных средств вступил в силу с 1 января 2020 года. С начала года новой системой воспользовалось более 25 тысяч водителей.

Согласно установленным правилам, регистрацию транспортного средства могут фактически проводить сами дилерские центры. Стоимость услуги составит 500 рублей, в настоящий момент право на такую операцию получили уже 10 дилеров.

Специалисты должны подготовить документы о будущем владельце и автомобиле, после чего направить их в Госавтоинспекцию. Свидетельство о регистрации после одобрения уже будет храниться у дилера до приезда владельца.

Несмотря на поправки в порядок регистрации транспортных средств, водители по-прежнему могут обращаться в ГИБДД напрямую. Кроме того, по новым правилам можно будет выбирать – самому изготовить номерные знаки, через ГИБДД или через дилера.

