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13:58

РАН извинилась перед патриархом Кириллом и Матвиенко за информацию о присвоении звания

общество

13:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Российской академии наук (РАН) опровергли присвоение званий почетных профессоров патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Уточняется, что пресс-релиз содержал ошибочную информацию. Академия принесла извинения главе РПЦ и Матвиенко и выразила надежду "на продолжение плодотворного сотрудничества".

Ранее в пресс-службе РАН сообщили о присвоении званий. Торжественная церемония вручения почетных дипломов была намечена на 22 января, но затем ее решили отложить. Как уточнили в РАН, на президиуме должны были только рассмотреть вопрос о присвоении почетных званий, а само решение примут в ходе голосования.

Звание "Почетный профессор РАН" учредили в 1997 году. Его присваивают выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, а также государственным и общественным деятелям.

общество

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