Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук, сообщает Агентство " Москва" со ссылкой на пресс-службу РАН.

Церемония вручения главе РПЦ диплома почетного профессора состоится 22 января в здании РАН на Воробьевых горах. Уточняется, что аналогичное звание также присвоили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Дипломы вручит вице-президент академии Юрий Балега.