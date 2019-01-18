Вручение диплома профессора РАН патриарху Кириллу отложили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемония присвоения званий почетных профессоров РАН патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко отложена на неопределенный срок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российской академии наук. Ранее предполагалось, что дипломы вручат уже 22 января.

"Церемония присвоения звания состоится в другой раз ", – пояснили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что патриарха наградят на ближайшем заседании президиума РАН. Как отметили в организации, глава РПЦ – большой популяризатор науки. Подробнее о причинах присвоения звания должен был рассказать вице-президент академии Юрий Балега.

Согласно положению о звании профессора РАН, оно является почетным и присваивается президиумом организации.