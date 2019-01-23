Эксперт прокомментировал возможную отмену льготных тарифов для электроплит

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Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева прокомментировала порталу Москва 24 предложение Минэкономразвития ввести для россиян социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электроплиты.

По ее словам, эксперименты с соцнормами, прошедшие в 2014 году в регионах, не доказали эффективность этого решения. "Там, где норматив был низкий, например во Владимирской области, были серьезные социально-экономические волнения. Там, где он был высокий, никакой экономии продемонстрировано не было. Это не рыночная мера, потому что, как и в любом нормальном обществе, чем больше человек покупает, тем дешевле ему этот ресурс стоит. У нас нет дефицита электроэнергии, производители заинтересованы в том, чтобы у них покупали больше", – отметила собеседница портала Москва 24.

Разворотнева подчеркнула, что жалобы от "ресурсников" на то, что госрегулирование тарифов не соответствует реальной стоимости ресурса, из-за чего все предприятия находятся на грани убыточности, не соответствуют действительности. Себестоимость электроэнергетики достаточно дешевая, а ее завышенная стоимость формируется за счет монополии тех, кто руководит процессом: производством электроэнергии, передачей и сбытом, уверена эксперт.

По мнению Разворотневой, предлагаемая мера по социальной норме не позволит перекрыть перекрестное субсидирование, поскольку промышленность потребляет 2/3 электроэнергии, а население лишь 1/3. "Наверное, нужно переходить к более прозрачной системе расчетов за любые ресурсы. Нужно реально определять, сколько ресурс стоит, выставлять всем его по реальной стоимости и осуществлять точечную поддержку через субсидии тех людей, которые не в состоянии платить. Соцнорма – шаг в противоположную сторону. Эта мера в очередной раз запутает наши расчеты, увеличит, в том числе, затраты на администрирование и не приведет ни к каким положительным последствиям", – считает собеседница портала Москва 24.

Льготные тарифы на электроплиты, по словам Разворотневой, нужно отменить. "У нас в стране огромное количество разных льгот. Их получают люди, которые действительно нуждаются в них, но также получают и далеко не бедные люди. Я считаю, что всякие льготы должны быть отменены в ЖКХ, и мы должны перейти на единую систему социальной помощи через субсидии по принципу нуждаемости", – сказала она.

Эксперт пояснила, что сейчас существует две системы господдержки в сфере ЖКХ. Первая – это система льгот: льготные тарифы на электроплиты для сельских жителей, для ветеранов труда, инвалидов. По оценкам Росстата, 40% граждан являются получателями льгот. Также существует оценка социальной помощи через субсидии нуждающимся. По словам Разворотневой, она более совершенная, поскольку чтобы получать субсидию, надо не иметь долгов, а также подтверждать свою социальную обеспеченность.

"Субсидии у нас получает порядка 8-9% людей. Эти деньги, которые на субсидии выделяются, регулярно не используются. Люди об этом не знают, не пользуются, а между тем, субсидии – это адресный инструмент помощи. Я считаю, что за ресурсы надо платить столько, сколько они стоят, а помогать надо именно тем, кто в этом больше всего нуждается", – резюмировала Разворотнева.

Разговоры о введении такой социальной нормы идут уже не один год. Первые эксперименты в отдельных регионах начались еще четыре года назад. Но до полноценной энергореформы дело так и не дошло. В 2018 году правительство вспомнило об этой идее и предложило рассчитывать норму не на человека, а сразу на квартиру.

Как утверждают специалисты, семьи, проживающие в небольших квартирах, не заметят введения социальной нормы. Зато жители "коммуналок", загородных домов и многокомнатных квартир, скорее всего, станут платить гораздо больше – на 30-40 процентов. Почувствуют изменения и собственники квартир с электроплитами, для которых планируется отменить льготы, отметил в эфире "Москва FM" эксперт Института прогнозирования Валерий Семикашев.

Евгения Маркова