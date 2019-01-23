Льготные тарифы для электроплит в РФ могут отменить

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В Минэкономразвития вернулись к идее реанимировать отложенный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Предложение будет рассмотрено уже 23 января на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Сообщается, что в России могут ввести 3 тарифа для населения. Базовый – при потреблении до 300 кВт/ч в месяц, повышенный – свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч.

Помимо этого в планах Минэкономразвития ликвидировать льготы для горожан, пользующихся электроплитами. Сейчас для этой категории граждан установлен коэффициент 0,7.

Как пишет газета, против подобной дифференциации тарифов выступает Минэнерго, объясняя свою позицию тем, что это увеличит финансовую нагрузку на граждан, которая и так уже возросла из-за роста НДС, налогообложения самозанятых и индексации тарифов ЖКХ.

Ранее глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что россияне относятся к электроэнергии слишком небрежно. По его мнению, нужно вводить "порог", превысив который семья будет платить уже не по стандартному, а по повышенному тарифу.

Разговоры о введении такой "социальной нормы" идут уже не один год. Первые эксперименты в отдельных регионах начались еще четыре года назад. Но до полноценной энерго-реформы дело так и не дошло.