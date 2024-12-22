Умер пытавшийся угнать самолет для побега из СССР диссидент Эдуард Кузнецов

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В Израиле умер советский диссидент Эдуард Кузнецов, который пытался угнать самолет для побега из СССР в еврейское государство после репатриации. Ему было 84 года, сообщает издание MIGnews.

Кузнецов родился в 1939 году в Москве. Его отец Самуил Герзон был евреем, а мать Зинаида Кузнецова – русской. Он закончил философский факультет МГУ. В 1961 году Кузнецова арестовали за антисоветскую агитацию и участие в выпуске самиздата. В результате он был приговорен к семи годам заключения. После освобождения диссидент переехал в Ригу.

Второй тюремный срок Кузнецов получил за попытку угона пассажирского самолета Ан-2 15 июня 1970 года. Он планировал улететь из Ленинграда в Израиль. Всего в этой операции участвовали 16 человек. Они выкупили все билеты на рейс, однако были задержаны на летном поле.

Сначала по этому делу Кузнецова приговорили к смертной казни, однако затем ее заменили на 15 лет заключения. В 1979 году его обменяли на советских разведчиков, задержанных в США. После этого Кузнецов уехал в Израиль, где занялся журналистикой и основал русскоязычные издания газет "Время", "Вести" и MIGnews.

