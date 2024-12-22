Врач Чернышова раскрыла главную пользу вязания для пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вязание в пожилом возрасте помогает улучшить работу мозга и отвлечься от негативных мыслей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, каждый навык человека задействует новые нервные клетки, которые до этого "спали".

"Чем больше у нас вариантов того, что мы умеем делать, тем лучше работает мозг и дольше сохраняет активность. Даже если вы не умели вязать на спицах, но научились крючком, задействуются новые нервные клетки. Это очень полезный процесс", – пояснила эксперт.



Надежда Чернышова врач-терапевт Все виды деятельности, где задействованы подушечки пальцев, есть точные мелкие движения кистей рук, очень полезны для мозга. Это позволяет сохранить память на долгие годы и улучшить работу органа.

По словам Чернышовой, даже вязание носка или варежки требует подсчетов: сколько петель, рядов, какая плотность. Она уточнила, что держать в голове цифры и концентрировать внимание – тоже важно.

Кроме того, вязание – это творческий процесс, где люди могут проявлять художественные способности, о которых могли даже не подозревать.

"Очень важный момент, что человек сам себе хозяин – придумал фасон и воплощает его. Выбирает узоры, пряжу, спицы, доводит проект до конца и чувствует себя победителем. Это тоже очень важный момент. Ты довязал, померил, все отлично", – указала врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт У новичков поначалу петли могут получаться неровными, неудобно держать крючки или спицы. Но когда человек учится, вязание становится абсолютной медитацией. Это очень разгружает психологически и помогает отвлечься от неприятностей.

Ранее россиянам назвали продукты, которые помогут поддержать здоровье мозга в пожилом возрасте. Это жирная рыба, чай матча, куркума и шоколад. Куркума имеет противовоспалительные свойства и улучшает когнитивные функции. Жирная рыба содержит много омеги-3. Она улучшает память и снижает риск деменции.

