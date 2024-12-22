Врач Чернышова раскрыла главную пользу вязания для пожилых

22 декабря, 08:30Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Вязание в пожилом возрасте помогает улучшить работу мозга и отвлечься от негативных мыслей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, каждый навык человека задействует новые нервные клетки, которые до этого "спали".
"Чем больше у нас вариантов того, что мы умеем делать, тем лучше работает мозг и дольше сохраняет активность. Даже если вы не умели вязать на спицах, но научились крючком, задействуются новые нервные клетки. Это очень полезный процесс", – пояснила эксперт.
По словам Чернышовой, даже вязание носка или варежки требует подсчетов: сколько петель, рядов, какая плотность. Она уточнила, что держать в голове цифры и концентрировать внимание – тоже важно.
Кроме того, вязание – это творческий процесс, где люди могут проявлять художественные способности, о которых могли даже не подозревать.
"Очень важный момент, что человек сам себе хозяин – придумал фасон и воплощает его. Выбирает узоры, пряжу, спицы, доводит проект до конца и чувствует себя победителем. Это тоже очень важный момент. Ты довязал, померил, все отлично", – указала врач.
Ранее россиянам назвали продукты, которые помогут поддержать здоровье мозга в пожилом возрасте. Это жирная рыба, чай матча, куркума и шоколад. Куркума имеет противовоспалительные свойства и улучшает когнитивные функции. Жирная рыба содержит много омеги-3. Она улучшает память и снижает риск деменции.