Ученые из США научили искусственный интеллект вязать

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Ученые из Массачусетского технологического университета создали нейросеть, способную самостоятельно разрабатывать дизайн вязаной одежды и изготавливать ее на вязальной машине. Об этом сообщает "Мир 24".

По словам американских инженеров, новая программа позволяет создавать индивидуальный дизайн на компьютере, используя настраиваемые шаблоны. После этого проект пересылается вязальной машине, которая и воплощает в жизнь задуманное пользователем трикотажное изделие.

"Мы стремимся упростить процесс и сделать его как можно более доступным для индивидуальной настройки", – пояснил ведущий разработчик системы Александр Каспар. Он подчеркнул, что "программа может быть полезной как для обычного потребителя, который хочет просто повторить шапку друга, так и для производственных целей".

Как отметили ученые, готовые компьютерные шаблоны помогут всем желающим самим изготавливать, например, вязаные шапки или перчатки. А более продвинутые "кибервязальщики" будут с нуля делать собственные, индивидуальные шаблоны.

Ранее сообщалось, что американские ученые создали киберпчелу с солнечной батареей. По словам инженеров из Гарвардского университета, она может летать, как и ее живые собратья. Кибернасекомое весит 259 миллиграммов, то есть лишь вдвое больше настоящей пчелы. Как отметили ученые, главная сложность состояла в том, чтобы научить маленькую машину летать без использования энергии извне. Любая, даже самая крошечная батарейка значительно увеличила бы вес аппарата, пояснили разработчики. По этой причине робот-пчела устроена таким образом, чтобы самостоятельно восстанавливать энергию при помощи встроенных солнечных батарей.