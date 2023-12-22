Гонконгский грипп выявили в Ярославской области

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Случаи заболеваемости гонконгским гриппом зафиксировали в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями оказался превышен.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В", – отметил Роспотребнадзор.

Однако ведомство не стало сообщать, кто заболел гонконгским гриппом. Данная инфекция особо опасна для детей в возрасте до двух лет, а также для пожилых людей со сниженным иммунитетом.

Ранее в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных заболеваний превысило один миллион человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ увеличивается и количество госпитализируемых, а также растет тяжесть гриппа. В основном им болеют граждане, которые не прошли вакцинацию, уточнила она.

Число заболевших гриппом в Москве увеличилось на треть за неделю