Аналитики определили популярные новогодние запросы в Сети

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Аналитики изучили наиболее популярные запросы россиян в поисковой системе "Яндекс" в преддверии Нового года.

Специалисты оценивали запросы пользователей по стобалльной шкале, итоговый результат зависел от частоты того или иного вопроса.

Выяснилось, что россияне активно спрашивают про сам Новый год, про наиболее подходящие к году Тигра угощения и про способы нарядить елку.

Аналитики также узнали, в каких регионах чаще всего ищут рецепты селедки под шубой и чем россияне пытаются заменить колбасу в оливье.

Как ранее показало исследование маркетплейса "СберМаркет", ингредиенты для селедки под шубой в России подорожали. Изменение цены составило 16% – пять порций салата обойдутся в 453 рубля вместо 389 в прошлом году.