Стилист рассказала, в чем встречать год Тигра

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Звездный стилист Лина Дембикова в беседе с Москвой 24 посоветовала женщинам, которые будут встречать Новый год дома, отдать предпочтение бельевым платьям и пижамам в роскошном стиле.
"Если вы планируете встречать Новый год дома или планируете провести всю праздничную часть за уютной вечеринкой, то тут, наверное, самое подходящее – это бельевые платья, платья с перьями, пижамы в роскошном стиле с какими-то декоративными элементами", – объясняет Дембикова.
Мужчинам, которые будут праздновать Новый год дома, эксперт советует надеть брюки и минималистичную оверсайз-рубашку с воротником-стойкой – он всегда добавляет торжественности и парадности. Еще один вариант – лаконичный свитшот с красивыми брюками и ботинками.
"Если мы говорим о торжественной части, то, конечно, здесь для мужчины единственный вариант – это брючный костюм", – говорит стилист.
Женщинам, которые собираются на новогоднюю вечеринку, стилист советует обратить внимание на платья из неопрена, а также наряды с декоративными элементами, например с баской или воланами.
Ранее аналитики сервиса объявлений "Авито" выяснили, что большинство москвичей (63%) собираются потратить на новогодние подарки до 10 тысяч рублей. Жители столицы также рассказали, что хотели бы получить на Новый год гаджеты (30%), одежду и обувь (22%), аксессуары (21%), путешествия (20%) и инструменты (20%). При этом большинство опрошенных решили дарить сладости – 41%, предпочтение гаджетам отдали 29% респондентов, еще 28% рассматривают в качестве подарка алкоголь, по 26% участников опроса решили подарить сертификаты и аксессуары.
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