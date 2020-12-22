Врач рекомендовал не везти детей в горы на зимние каникулы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рекомендовал во время зимних каникул не вывозить детей в другую климатическую зону.
По словам специалиста, за короткий период времени организм ребенка не успевает адаптироваться и становится более подвержен воздействию инфекций.
"Период адаптации у детей длится от 10 дней до двух недель. Пока он идет, ребенок очень уязвим к различным инфекциям, поэтому нецелесообразно вывозить их в горы или еще куда-нибудь", – приводит его слова Агентство "Москва".
При этом Османов призвал родителей не забывать о важности соблюдения режима сна и питания для ребенка во время каникул.
"Любое отклонение от привычного режима может стать причиной нарушения сна или различных нервно-психических изменений", – сказал педиатр.
Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина рекомендовала москвичам не приглашать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год из-за риска распространения коронавируса.
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