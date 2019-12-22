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Общество

09:58

Москвичам предложат смастерить символ Нового года в центрах госуслуг

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центры госуслуг и флагманские офисы "Мои документы" приглашают москвичей на бесплатные предновогодние мастер-классы. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Участникам предложат смастерить новогоднюю открытку и символ следующего года, а также расскажут, как пользоваться электронными госуслугами. В частности, будут даны советы, как передать показания приборов учета, как записаться на прием ко врачу даже не выходя из дома.

Так, в центре госуслуг в Тверском районе пройдет мастер-класс "Таежная тропа". В рамках него научат, как правильно посадить кедровые орешки. Позже можно будет смастерить снежинки в офисе на Варшавском шоссе.

Кроме того, во многих организациях участники смогут заняться творчеством, проявив его в создании открыток. Все мероприятия запланированы с 23 по 31 декабря, регистрация на них не требуется.

Ранее сообщалось о подготовке более тысячи новогодних мастер-классов для гостей "Путешествия в Рождество".

Для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили программу на выходные

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