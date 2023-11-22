Врач рассказала, к чему может привести привычка детей грызть ручки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У многих детей возникает привычка грызть карандаши и ручки, которая может привести к серьезным проблемам с деснами и зубами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на детского стоматолога Юлию Жучковскую.

По ее словам, жевательные мышцы являются одними из самых сильных. Когда человек грызет вещь, то эти мышцы могут развить силу до 100 килограммов.

"Если что-то грызть постоянно, то на эмали появляются трещины, и зубы становятся более чувствительные и могут реагировать на холодную и горячую еду или даже просто на холодный воздух. Трещины могут окрашиваться от пищевых красителей, входящих в состав еды и напитков, и при улыбке это будет очень хорошо видно", – объяснила врач.

Как отметила специалист, нагрузки могут привести к микротравмам сосудов связочного аппарата, что в свою очередь способно спровоцировать атрофию.

"Когда ребенок грызет ручку или карандаш, он может травмировать слизистую, что вызывает дискомфорт и боль в области травмы", – сказала Жучковская.

Также у ребенка может неправильно развиться челюсть и прикус, добавила эксперт. Она порекомендовала отучить ребенка от вредной привычки и начать ортодонтическое лечение.

Кроме того, врач, кандидат медицинских наук Владимир Лосев рассказал о правилах, которых следует придерживаться для снижения риска развития кариеса и его осложнений.

"Регулярная профессиональная гигиена полости рта является важной частью профилактики кариеса. Даже если вы следите за состоянием полости рта в домашних условиях, профессиональная чистка удаляет зубной налет и зубной камень", – сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта.

Специалист порекомендовал использовать зубную пасту с фтором, чистить зубы утром и вечером, применять зубную нить, снизить употребление сладких газированных напитков, а также регулярно посещать стоматолога, проводить профессиональную гигиену зубов, соблюдать здоровое питание и отказаться от вредных привычек.

Ранее стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала о популярных ошибках при домашнем отбеливании зубов. Она не советует использовать соду и другие абразивные материалы, поскольку они вместе с налетом счищают часть эмали. Также во время чистки зубов не надо сильно давить на щетку, это может травмировать ротовую полость, предупредила врач.

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