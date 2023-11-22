Психолог рассказала, как пережить разрыв отношений

Фото: depositphotos/inesbazdar

После завершения отношений человеку необходимо выплеснуть злость и эмоции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на семейного психолога Дарью Дугенцову.

"Развод – достаточно тяжелый период, поэтому не стоит из-за своих переживаний совершать резкие необдуманные поступки. Человеку необходимо выплеснуть свою злость и агрессию", – заявила она.

Одним из способов выплеснуть эмоции специалист назвала поход на аттракционы. Она также рекомендовала написать письмо бывшему партнеру, а после этого его порвать.

После разрыва отношений Дугенцова советовала не погружаться в новые планы и проекты, а позволить себе пережить эмоции от потери. Вступать в новые отношения также может оказаться опасным шагом для психики человека.

Ранее стало известно, что после прекращения отношений 40% россиян следят за бывшими возлюбленными в социальных сетях. Однако психолог Маргарита Алексеева рекомендовала не делать этого, чтобы не усугублять состояние психики. В таком состоянии, по ее словам, человек не сможет обзавестись новыми знакомствами.



"Время новых. Интервью": отношения