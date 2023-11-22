Врач рассказала о неожиданных причинах боли в области сердца

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Боли в области сердца не всегда сигнализируют о заболеваниях именно этого органа, а иногда могут предупреждать о проблемах с легкими или позвоночником. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Боли в левой половине грудной клетки могут быть при патологии органов дыхания. Например, при плеврите, когда в процесс вовлекается воспаление оболочки, покрывающей легкие. Здесь болевые ощущения могут быть не только при ходьбе, но и просто при движении грудной клетки.

Еще одна неожиданная причина болей в области сердца – проблемы с позвоночником и мышцами. "Миозит (воспаление мышц. – Прим. ред.), остеоартроз, дорсопатия (группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани. – Прим. ред.), заболевание плечевого сустава тоже могут давать неприятные ощущения в левой половине грудной клетки", – отметила Романенко.

Также боли в области сердца могут беспокоить при расстройствах вегетативной нервной системы, заключила терапевт.

Ранее был назван неожиданный продукт, который оказывает благотворное влияние на сердце. Речь идет о картофеле, поскольку в нем содержатся калий и магний. Первый помогает нормализовать в организме водно-солевой баланс. Магний же в достаточном количестве будет защищать сердце от быстрого изнашивания и улучшать работу его клеток. Чтобы получить всю пользу от картофеля, рекомендуется употреблять продукт не в жареном, а в отварном виде.

