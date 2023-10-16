Гастроэнтеролог назвала идеальный для сердечников завтрак

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Большинство обычных блюд на завтрак (яичница с беконом, блинчики) не подходят людям с повышенным артериальным давлением из-за большого количества холестерина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук и врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

"Они ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений", – заявила эксперт.

В связи с этим специалист посоветовала людям с повышенным артериальным давлением есть меньше соли, промышленных десертов и сладких напитков, а также продуктов с содержанием животных жиров. Это необходимо, по ее словам, для того чтобы поддержать здоровье сосудов и уменьшить риск развития осложнений гипертонии, например инфаркта или инсульта.

Кроме того, гастроэнтеролог порекомендовала употреблять больше овощей, цельнозерновых круп, рыбы и птицы.

"Рекомендуется добавлять в рацион продукты, которые способствуют снижению артериального давления и сердечно-сосудистых рисков: листовая зелень, авокадо, голубика, яблоки, грецкие орехи, жирные сорта рыбы, нерафинированное оливковое масло, некоторые молочные продукты", – отметила Кашух.

В результате, как утверждает врач, завтрак для людей с гипертонией должен включать: зелень (шпинат, салат, укроп), растительное масло, орехи и семена, красную рыбу с ломтиком цельнозернового хлеба, а также несладкий йогурт или кашу медленной варки.

Ранее был назван лучший продукт для здоровья сердца в пожилом возрасте. Речь идет о печени трески, в которой присутствуют омега-3 жирные кислоты. Они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Также в этом продукте содержится медь и витамин PP, которые нужны для поддержания здоровых сосудов.

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