Очередная волна COVID-19 уходит из Московской области – Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Очередная волна коронавируса уходит из Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время оперативного совещания с министрами региона и главами городских округов.

Он добавил, что в Госдуме активно обсуждается тема вакцинации.

"Мы должны быть уверены, что QR-код легко, понятно можно получить для того, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо", – сказал глава региона.

Он отметил, что для этого требуется большая организационная работа регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Максимальное число подключенных к ИВЛ пациентов в области составляло 650–660 человек. Сегодняшним утром таких пациентов было 590.

За минувшие сутки в Московской области выявили 2 215 заболевших коронавирусной инфекцией. В столице за последние 24 часа подтвердили 2 786 случаев коронавируса.