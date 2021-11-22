Очередная волна COVID-19 уходит из Московской области – Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Очередная волна коронавируса уходит из Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время оперативного совещания с министрами региона и главами городских округов.
Он добавил, что в Госдуме активно обсуждается тема вакцинации.
"Мы должны быть уверены, что QR-код легко, понятно можно получить для того, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо", – сказал глава региона.
Он отметил, что для этого требуется большая организационная работа регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Максимальное число подключенных к ИВЛ пациентов в области составляло 650–660 человек. Сегодняшним утром таких пациентов было 590.
За минувшие сутки в Московской области выявили 2 215 заболевших коронавирусной инфекцией. В столице за последние 24 часа подтвердили 2 786 случаев коронавируса.
Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контакта с заболевшими
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