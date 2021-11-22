В Москве выявлено 2 786 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве выявили 2 786 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие 24 часа госпитализировали 848 человек, на ИВЛ находятся 659 пациентов. От последствий коронавируса за сутки скончались 94 человека.

При этом в столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 5 539 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 734 540.

За минувшие сутки в России подтвердили 35 681 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 366 839 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умер 1 241 человек, за весь период в стране скончались 265 336. За прошедшие сутки выздоровели 28 713 человек, за весь период пандемии – 8 053 643.