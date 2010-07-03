Фото: Москва 24/Александр Авилов
Почта Деда Мороза откроется в 17 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 25 ноября по 8 декабря возле входов в парки и на центральных аллеях появятся постовые ящики для праздничных посланий.
Затем конверты доставят в резиденцию волшебника в Великом Устюге. 13 декабря они будут уже у волшебника, и он успеет прочитать все послания до праздничной ночи.
В пресс-службе Мосгорпарка рассказали, что почту Деда Мороза можно будет не только по соответствующей надписи, но и по декору, напоминающему гжельскую роспись.
В письме надо поделиться своими мечтами и планами, затем положить его в конверт, на котором указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание.
Сотрудники парков будут ежедневно следить за тем, чтобы ящики для новогодних писем не переполнялись. Почтовые ящики разместят в тех местах зон отдыха, где чаще всего гуляют посетители. Ознакомиться с точным перечнем мест можно здесь.
Ранее помощники Деда Мороза напомнили о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Во-первых, письмо лучше не начинать с пожеланий. Сперва надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника. Затем нужно написать немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно надо попрощаться и указать дату, когда было написано письмо.
Чаще всего в своих письмах к Деду Морозу дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Среди самых популярных пожеланий также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии Деда Мороза рассказали, что письма делятся на творческие и добрые. Первые содержат поделки и рисунки, вторые – рассказы о себе, своей семье и добрых делах.
По данным канцелярии, на 1 ноября 2019 года Деду Морозу дети и взрослые прислали уже 3,6 миллиона писем.
Дед Мороз посетит столицу 3 декабря, где расскажет о программе своего новогоднего путешествия. Следующий визит волшебника намечен на 28–29 декабря. В этот период он должен посетить Главную елку страны.
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