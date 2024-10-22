Облачная погода с дождем ожидается в Москве 22 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве во вторник, 22 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов. При этом ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, а в области – до 3 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

На текущей неделе температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму октября на 2–5 градусов. Ночные температуры тоже пока останутся положительными.

Вместе с тем со среды, 23 октября, в столице прогнозируется более облачная и дождливая погода. В целом в течение недели атлантический циклон оттеснит солнечный антициклон из центральных областей.