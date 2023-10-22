Врач рассказала о пищевых привычках, которые помогут сохранить фигуру после 40 лет

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Пищевые привычки определяют количество энергии, работу ЖКТ, гормональной системы и даже настроение. Особенно это становится заметно после 40 лет, заявила врач Екатерина Волкова.

По словам эксперта, в зрелом возрасте важно регулярно употреблять белок, так как он дает сытость, полезные калории, не откладывается на животе и боках.

"Обрывки белковых цепей – аминокислоты, идут на построение гормонов, волос, мышц, помогут избежать депрессии, сохранить молодость кожи", – передает РИА Новости слова Волковой.

Врач добавил, что также важно употреблять в пищу жиры. Они необходимы организму для работы всех систем, а также помогают оставаться энергичными. Эксперт посоветовала включить в рацион оливковое масло, рыбу, орехи, мясо и молочную продукцию.

Нормальную микрофлору в кишечнике помогут создать овощи. Их желательно употреблять в каждый прием пищи. Морковь, капуста, зелень, перец, томаты и огурцы должны занимать половину каждой порции. Помимо этого, стоит выбирать продукты с максимальной концентрацией витаминов и минералов.

"После 40 лет нужен йод – он поддерживает либидо и здоровье молочных желез. Витамин В12 защищает от депрессий, а также витамин В6, который вообще принято считать "витамином счастья", – добавила врач.

В зрелом возрасте нельзя забывать про кальций, сказала Волкова. По ее словам, этот микроэлемент можно получить из молочных продуктов, чернослива, листовых овощей, цветной капусты и куриных яиц.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что в холодное время года не следует согреваться с помощью высококалорийной пищи, слишком горячих напитков и алкоголя. По его словам, лишние калории могут прогрессировать ожирение. Слишком горячие напитки могут вызывать ожоговые травмы пищевода и полости рта. А алкоголь токсичен и плохо действует на головной мозг.