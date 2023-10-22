22 октября, 06:35Общество
Москвичам рассказали о погоде 22 октября
Фото: Агентство "Москва"
В воскресенье, 22 октября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшие осадки во второй половине дня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.
Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".
До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сказал, что снег в Москве может выпасть во второй половине следующей недели. По его словам, сильного снега не будет в тылу циклона, поэтому осадки будут небольшими.
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