Москвичам рассказали о погоде 22 октября

Фото: Агентство "Москва"

В воскресенье, 22 октября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшие осадки во второй половине дня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от 0 до 5 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что со среды 25 октября в столичный регион придут характерные для метеорологической зимы температуры. Синоптик подчеркнул, что о тепле можно "забыть до мая".

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сказал, что снег в Москве может выпасть во второй половине следующей недели. По его словам, сильного снега не будет в тылу циклона, поэтому осадки будут небольшими.