Московский международный форум "Религия и мир" пройдет с 26 по 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в период с 26 по 27 октября пройдет Московский международный форум "Религия и мир". Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Форум является одной из крупнейших и представительных дискуссионных площадок мира, на базе которой в открытом диалоге обсуждаются вопросы межрелигиозных отношений, консолидации общества, поддержки и развития миротворческих и благотворительных инициатив.

Организатором мероприятия выступает союз "Христианский мир". В 2021 году темой форума станет "Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира".

Участие в мероприятии примут как представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, так и общественные и религиозные деятели из Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Болгарии, Армении, Франции, Великобритании и других стран.

В числе докладчиков форума значатся:

Армаш Налбандян, митрополит Армянской апостольской церкви, глава епархии Дамаска (Сирия);

Димитрий Шарбак, епископ Антиохийской православной церкви, викарий Аккарской митрополии (Сирия);

Мухаммад Ясар Абдин, ректор Университета Дамаска (Сирия);

Бенджамин Бланшар, исполнительный директор благотворительной организации S.O.S. (Франция);

Максимос Харакопулос, депутат парламента Греции, генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (Греция).

Кроме того, в рамках форума запланированы проведение пленарного заседания и работа трех панельных дискуссий.

Посмотреть трансляцию события можно на официальном YouTube-канале организатора.

Мероприятие пройдет с соблюдением установленных санитарных ограничений. Участники и гости форума обязуются использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать рекомендованную социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в Крыму с 4 по 6 ноября, отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

