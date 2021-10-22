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Эксперт рассказал, как распознать интернет-тролля. По словам партнера агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольги Соколовой, таких людей можно определить по манипуляциям и стремлению начать спор на пустом месте, сообщает "Газета.ру".
Эксперт отмечает, что интернет-троллей можно разделить на две группы: для первых споры в интернете – оплачиваемая работа, вторые же являются "идейными": им просто нравится спорить и отстаивать свою точку зрения.
"Часто троллей можно встретить в обсуждениях политических тем, однако встречаются они и во всех других темах, от обсуждения музыки до обсуждений IT-решений. При этом искусные тролли используют в диалогах манипуляции, передергивания фраз оппонентов. Тролли часто избирательно отвечают на вопросы других пользователей, которые пытаются с ними спорить", – пояснила Соколова.
По ее словам, существует несколько приемов, которые чаще всего используют интернет-тролли. В первую очередь такие люди любят цепляться за неточности в словах оппонента. Часто занимающиеся троллингом пользователи используют местоимение "мы" в выгодных для себя ситуациях, пытаясь показать другому человеку, что он спорит не с троллем, а с "нормальным" обществом.
Опознать тролля можно и по требованиям предоставить "пруфы", чтобы доказать какое-либо утверждение.
"Если вы замечаете, что в сообществе кто-то часто использует перечисленные выше приемы, то, скорее, это тролль. Самое верное решение в таких ситуациях – игнорирование", – заключила Соколова.
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