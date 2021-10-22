Россиянам рассказали, как отличить поддельные духи от настоящих

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Для того, чтобы не приобрести подделку, духи следует покупать в крупных известных магазинах, рассказала бьюти-эксперт Shopping Live Елена Спиркина.

Она подчеркнула, что в соответствии с российским законодательством, любой товар, в том числе духи, должен иметь сертификат соответствия, подтверждающий оригинальность, а крупные магазины не будут пренебрегать такими правилами.

"Продажа контрафакта – это серьезный удар по репутации магазина. Маловероятно, что крупные игроки захотят так рисковать своим именем и продавать поддельный парфюм", – приводит слова Спиркиной агентство "Прайм".

Чтобы убедиться в оригинальности парфюма, эксперт советует оценить его визуально прямо в магазине по ряду критериев.

В первую очередь, подчеркнула Спиркина, цена не должна быть слишком низкой. Кроме того, товар должен быть правильно упакован. По ее словам, у оригинального продукта коробка всегда запаяна в пленку. Сам флакон должен быть надежно зафиксирован.

Также следует проверить название бренда и марки, наличие штрих-кода. Следует также посмотреть на номер партии, он называется батч-код и наносится методом тиснения на флакон и на упаковку. Если номера на упаковке и флаконе не совпадают, говорить об оригинальности продукта не приходится, подчеркнула эксперт.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, что в России может резко увеличиться цена на парфюмерию из Европы. По прогнозу эксперта, стоимость может возрасти более чем на 50%.

Это случится, если российские власти увеличат пошлины на импорт духов из Европы, добавила Долгова. Специалист также допустила, что рост стоимости товаров в магазине окажется выше, чем размер пошлины. Она объяснила это тем, что цены на парфюмерию зависят от издержек оптовых посредников, надбавок розничных продавцов и уровня спроса.