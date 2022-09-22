В авиакомпании "Россия" опровергли запрет на международные полеты для бортпроводников

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Авиакомпания "Россия" не вводила запрет на обслуживание зарубежных рейсов для бортпроводников-мужчин после объявления в РФ частичной военной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Процесс планирования кабинных и летных экипажей авиакомпании осуществляется в обычном режиме. Информация об изменениях формирования экипажей, распространяемая в некоторых социальных сетях, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что используемая в распространяемых материалах формулировка "отстранение от МВЛ" – международных воздушных линий – применяется только в случае введения запрета на выезд гражданина за рубеж по решению судебных приставов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

