Специалисты МосгорБТИ помогут москвичам выявить недочеты при приемке квартир

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МосгорБТИ предложило москвичам воспользоваться новой услугой – независимая приемка квартир. Специалисты обследуют новое жилье, выявят дефекты и недостатки, после чего собственник сможет предъявить претензию застройщику. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Сотрудники МосгорБТИ проверяют квартиры с отделкой и без. Глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что эксперты уже имеют необходимый для этого опыт, они проверяют на соответствие качеству жилье, которое построено в рамках реализации различных социальных программ.
"Жителю города, далекому от строительства, зачастую сложно критически оценивать качество объекта, который он приобретает. Именно поэтому мы решили оказывать в МосгорБТИ услугу по приемке квартир", – объяснил он.
Гаман добавил, что обычный гражданин может не заметить следующие недостатки:
"Замеры проводятся с использованием качественного оборудования, проходящего регулярную проверку. Все выявленные дефекты подкрепляются ссылками на нормативные документы, ГОСТы и строительные нормы и правила", – отметил он.
Также в МосгорБТИ можно заказать документацию, которая позволит спланировать будущий ремонт: локальную смету и ресурсную ведомость. Собственники могут воспользоваться еще одной услугой – строительный контроль за проведением ремонтных работ.
Ранее в Москве на рынке недвижимости появились предложения о продаже апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Сообщалось, что в некоторых апартаментах нет окон, а их площадь составляет от 11,8 до 33,2 квадратного метра. Стартовая цена начинается от 1,43 миллиона рублей и доходит до 7,99 миллиона рублей.
В свою очередь, в компании Level Group связали появление таких предложений с попыткой задействовать каждый квадратный метр помещения. Однако, заверили эксперты, апартаменты без естественного света не подходят для постоянного проживания.
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