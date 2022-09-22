Специалисты МосгорБТИ помогут москвичам выявить недочеты при приемке квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МосгорБТИ предложило москвичам воспользоваться новой услугой – независимая приемка квартир. Специалисты обследуют новое жилье, выявят дефекты и недостатки, после чего собственник сможет предъявить претензию застройщику. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники МосгорБТИ проверяют квартиры с отделкой и без. Глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что эксперты уже имеют необходимый для этого опыт, они проверяют на соответствие качеству жилье, которое построено в рамках реализации различных социальных программ.

"Жителю города, далекому от строительства, зачастую сложно критически оценивать качество объекта, который он приобретает. Именно поэтому мы решили оказывать в МосгорБТИ услугу по приемке квартир", – объяснил он.

Гаман добавил, что обычный гражданин может не заметить следующие недостатки:

неработающая вытяжка;

неровные стены;

неправильно смонтированная электрика;

брак оконной фурнитуры.

Кроме того, по его словам, для этого иногда требуется специальное оборудование. Гаман подчеркнул, что только специалисты могут выявить такие недочеты.

"Замеры проводятся с использованием качественного оборудования, проходящего регулярную проверку. Все выявленные дефекты подкрепляются ссылками на нормативные документы, ГОСТы и строительные нормы и правила", – отметил он.

Также в МосгорБТИ можно заказать документацию, которая позволит спланировать будущий ремонт: локальную смету и ресурсную ведомость. Собственники могут воспользоваться еще одной услугой – строительный контроль за проведением ремонтных работ.

Ранее в Москве на рынке недвижимости появились предложения о продаже апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Сообщалось, что в некоторых апартаментах нет окон, а их площадь составляет от 11,8 до 33,2 квадратного метра. Стартовая цена начинается от 1,43 миллиона рублей и доходит до 7,99 миллиона рублей.

В свою очередь, в компании Level Group связали появление таких предложений с попыткой задействовать каждый квадратный метр помещения. Однако, заверили эксперты, апартаменты без естественного света не подходят для постоянного проживания.

