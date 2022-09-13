В Москве 123 инвестора построят новое жилье и объекты благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максми Мишин

С начала 2022 года 123 собственника земельных участков изменили вид их разрешенного использования (ВРИ). Теперь на объектах можно начать строительство жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Собственники, проводящие подобные действия, обязаны внести за это плату в бюджет города. Сумма зависит от кадастровой стоимости земли, а также определенных параметров того, что на этих участках построят.

"Активность инвесторов в столице не снижается, несмотря на санкционное давление: они по-прежнему готовы вкладывать средства в возведение различной недвижимости", – отметил Ефимов.

По его словам, решение инвесторов принесет городу более 10 миллиардов рублей.

Москва помогает строителям реализовать свои проекты, передает портал мэра и правительства Москвы. Собственники земельных участков, которые хотят поменять ВРИ, могут внести платеж за это единовременно или в рассрочку. Также инвесторам предоставили возможность получить отсрочку платежа за второй квартал текущего года. Помощью воспользовались 56 инвесторов.

Собственники, которые внесли платеж за изменение ВРИ участка в рассрочку, обязаны передать Москве банковскую гарантию. За нее инвесторы выплачивают комиссию банку, который принимает роль их поручителя. В марте текущего года срок гарантии увеличился – ее продлили на полгода. Решение позволит предпринимателям избежать дополнительных финансовых затрат.

"Такую поддержку на данный момент получили собственники 61 земельного участка общей площадью более 160 гектаров. Общая сумма отсроченных банковских гарантий составила 26,2 миллиарда рублей", – поделился руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказал о налоговых льготах, помогающих экономить резидентам технополиса "Москва". Ставка налога на прибыль уменьшена до 2%. Кроме того, ввозимые товары и оборудование освобождаются от таможенных налогов и сборов.