Народные песни и путешествие во времени. Что подготовило "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Голденков

Проект "Московское долголетие" подготовил ряд мероприятий для горожан старшего возраста на период с 23 по 27 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, в понедельник в музее-заповеднике "Царицыно" проведут экскурсию с рассказом о том, как с помощью QR-кода узнать больше об историческом наследии страны. Во вторник в территориальном центре социального обслуживания "Марьино" состоится концерт "Московских окон негасимый свет", там выступит победительница окружного конкурса "Голос Московского долголетия" Серафима Дуттова.

В среду на улице Правды будут интеллектуально-психологические игры – участники смогут узнать, к какому психотипу они относятся. В четверг на Люблинской улице организуют концерт "По волнам моей памяти" с участием победителя вокального конкурса "Супердедушка-2019" Геннадия Постикова.

В пятницу в районе Левобережный устроят концерт ансамбля русской песни "Ярило", а на Реутовской улице можно будет принять участие в развлекательно-игровом фестивале, там запланированы конкурсы, мастер-классы, подвижные игры, выставка художественно-прикладного искусства и концерт.

Проект "Московское долголетие" начал работать в марте 2018 года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.

