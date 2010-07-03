Народные песни и путешествие во времени. Что подготовило "Московское долголетие"

15:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Голденков
Проект "Московское долголетие" подготовил ряд мероприятий для горожан старшего возраста на период с 23 по 27 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.
Так, в понедельник в музее-заповеднике "Царицыно" проведут экскурсию с рассказом о том, как с помощью QR-кода узнать больше об историческом наследии страны. Во вторник в территориальном центре социального обслуживания "Марьино" состоится концерт "Московских окон негасимый свет", там выступит победительница окружного конкурса "Голос Московского долголетия" Серафима Дуттова.
В среду на улице Правды будут интеллектуально-психологические игры – участники смогут узнать, к какому психотипу они относятся. В четверг на Люблинской улице организуют концерт "По волнам моей памяти" с участием победителя вокального конкурса "Супердедушка-2019" Геннадия Постикова.
В пятницу в районе Левобережный устроят концерт ансамбля русской песни "Ярило", а на Реутовской улице можно будет принять участие в развлекательно-игровом фестивале, там запланированы конкурсы, мастер-классы, подвижные игры, выставка художественно-прикладного искусства и концерт.
Проект "Московское долголетие" начал работать в марте 2018 года. В каждом районе столицы регулярно проводят бесплатные секции и кружки в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект насчитывает около 160 тысяч участников.
Программа "Московское долголетие"
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