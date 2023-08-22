Врач рассказала, чем опасно злоупотребление картофелем

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Чрезмерное потребление картофеля может привести к набору веса и развитию сахарного диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе. Если у глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля – 95, у пюре – 90, а у чипсов – 80. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар", – отметила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет.

Кроме того, картофель – достаточно калорийный продукт. В 100 граммах этого овоща содержится 77 калорий. "После того как мы съедим картофель, часть углеводов задержится про запас в виде гликогена, все остальное мы должны переработать. Но если никакой физической нагрузки нет, это отложится в жир и может произойти колоссальный набор веса", – пояснила диетолог.

Вместе с тем в картофеле содержится много крахмала, что также может быть не полезно. "Крахмал нарушает усвоение йода. Люди, которые живут в средней полосе, часто страдают от нехватки этого микроэлемента. Поэтому им желательно минимизировать употребление картофеля", – считает эксперт.

Ранее людям, страдающим от сахарного диабета, порекомендовали употреблять вместо картофеля батат. Одним из его преимуществ является более низкий гликемический индекс. Кроме того, в батате содержится меньше калорий. Также в его составе имеется калий и достаточно много витамина A.

