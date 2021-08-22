Москвичей предупредили о дождях и похолодании в середине предстоящей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду и четверг, 25 и 26 августа, москвичей ожидают дожди и небольшое похолодание. Об этом сообщает Центр погоды "Фобос".

"В Москве в начале недели существенные осадки маловероятны, а самые сильные дожди ожидаются в среду–четверг", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Центре погоды "Фобос", в начале и конце периода днем температура воздуха составит от 21 до 24 градусов тепла, а в среду и четверг после полудня – максимум плюс 17–20 градусов тепла.

Ранее стало известно, что осень в Москве начнется раньше срока. По прогнозам столичных синоптиков, уже на следующей неделе начнутся дожди, и резко похолодает. Среднесуточная температура опустится до 15 градусов.