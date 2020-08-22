Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в субботу. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Днем воздух в столице прогреется максимум до +25 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45%.

В Гидрометцентре отмечали, что в воскресенье столбики термометров в городе могут подняться до +26 градусов. Также прогнозируется небольшая облачность. Дождей не предвидится. Аналогичная погода сохранится и в понедельник.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной. По его прогнозам, в ночное время столбики термометров будут показывать около +9... +14 градусов, а днем – около +25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

По словам Леуса, температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

