Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам обещают теплую погоду в выходные, 22 и 23 августа, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу столбики термометров покажут 8–10 градусов тепла. Уже днем воздух прогреется до 23–25 градусов. Будет облачно, но без осадков.

В воскресенье погода будет еще комфортнее. Ночью ожидается 10–12 градусов, днем – 24–26 градусов выше нуля. Также прогнозируется небольшая облачность. Дождей не предвидится.

Такой же характер погоды сохранится и в понедельник.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной. По его прогнозам, в ночное время столбики термометров будут показывать около +9... +14 градусов, а днем – около +25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

Леус отметил, что температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

