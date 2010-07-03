В Сети нашли самое страшное для мужчин фото

Фото: twitter.com/3liAlra

Соцсети взорвала фотография неизвестной пары, сделанная издалека на камеру мобильного телефона.

На фото девушка держит в руках распечатки переписки в Facebook, демонстрируя их своему спутнику. Пользователи Сети не исключили, что девушка каким-то образом проникла в переписку к молодому человеку и смогла сохранить и распечатать компрометирующие сообщения.

Мужская часть подписчиков выразила свое сочувствие парню, пошутив, что вряд ли он сможет рассчитывать на дальнейшие романтические отношения со своей подругой.

"Покойся с миром. Мы будем вспоминать тебя с любовью", – написал один из пользователей. "Срочные новости. Местный житель оказался в опасности", – пошутил другой.



Недавно на просторах интернета появилось очередное видео с оптической иллюзией. В ролике можно увидеть, как поворачивающие на перекрестке оживленной улицы автомобили и мотоциклы будто бы растворяются в воздухе без следа. Один пользователь объяснил, что видео было снято с крыши веранды, ее ограждение напоминает мост, а скопившаяся там вода и грязь – реку под ним.