Московские врачи успешно прооперировали упавшую на голову девушку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского спасли девушку, получившую перелом позвонка после падения на голову во время прыжков на батуте, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного Депздрава.

У семнадцатилетней жительницы Подмосковья диагностировали перелом первого шейного позвонка. С сильными болями девочку госпитализировали. Пациентке сделали компьютерную и магнитно-резонансную томографии,после чего назначили операцию.

В ходе хирургического вмешательства с помощью аппарата для внешней коррекции и фиксации шейного отдела позвоночника (HALO-аппарат) специалисты устранили подвывих первого шейного позвонка и синтезировали перелом биодеградируемыми винтами. Такие винты рассасываются через три месяца, позволяя восстановить естественную подвижность позвонка.

Рентген-контроль показал, что все проблемы устранены. Через две недели девушку выписали домой.

Ранее врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли девочку, которая упала с высоты более 20 метров и получила тяжелые травмы. Сейчас пациентка выписана домой, где проходит курс реабилитации.