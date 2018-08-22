Будет прохладно. В среду воздух прогреется до 19 градусов

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В Москве в среду воздух прогреется до 19 градусов тепла днем, вечером синоптики прогнозируют 18 градусов.

Атмосферное давление будет находиться на отметке 749 миллиметров ртутного столба, говорится на портале "Метеоновости". Ветер подует со скоростью девять метров в секунду, возможны осадки.

Ранее из-за непогоды Гидрометцентр России продлил в Москве желтый уровень погодной опасности. Причиной предупреждения стало усиление ветра.

Синоптики также сообщали, что на текущей неделе в столице заметно похолодает. Циклон уступит место холодному атмосферному фронту. Дожди усилятся до ливней и временами будут с грозами, порывы ветра станут чувствительнее, а воздух остынет. Днем ожидается до +22 градусов.