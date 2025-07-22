До 26 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в столице 22 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 23 до 25 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник, 22 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. В Подмосковье воздух прогреется до 21–26 градусов, в некоторых районах возможны осадки и гроза.

На территории региона будет дуть западный ветер, скорость которого составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 21 июля на Москву обрушилось рекордное количество осадков. В частности, на метеостанции ВДНХ выпал 21 миллиметр дождевой воды, а за сутки значение достигло 49 миллиметров.

Циклон, из-за которого Москву накрыли мощные ливни, показал "Роскосмос". Корпорация опубликовала снимки с российских спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".