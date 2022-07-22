Диетолог дала советы по сохранению фигуры в отпуске

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, на что обратить внимание ради сохранения фигуры в период отпуска, сообщает "Мослента".
По словам специалиста, в первую очередь следует избегать чрезмерного количества сладкого.
"Контролируйте количество сладких блюд. Они могут быть в вашем рационе, но их нужно перенести на утреннее и дневное время и полностью исключить вечером", – заявила Мещерякова.
Нутрициолог предложила заменить сладости свежими фруктами и ягодами. Помимо этого, рекомендуется ограничить употребление спиртного из-за провоцируемой нагрузки на организм и стимуляции аппетита.
Пищу специалист посоветовала принимать размеренно, чтобы организм получил сигнал о насыщении с меньшего объема пищи. Его можно ограничить на отметке в 350–500 граммов продуктов, чтобы не растягивать желудок большими порциями.
Особенно важно сократить объем принимаемой пищи в период ужина. Чрезмерное питание в вечернее время на регулярной основе может спровоцировать сбой в работе желудочно-кишечного тракта и нарушение пищеварения, пояснила Мещерякова.
В жаркую погоду правильным решением будет соблюдение водно-щелочного баланса. Восполнять потребность организма в воде стоит в первую очередь, поскольку это не только защитит от обезвоживания, но и удержит аппетит под контролем.
Функциональный диетолог, аллерголог-иммунолог Венера Османова ранее рассказала, что тяга к сладкому возникает на фоне нехватки минералов и витаминов в рационе человека. В частности, это касается магния, цинка, железа, хрома и витаминов группы B.
"Доктор 24": диета
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