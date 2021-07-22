В России выявили 24 471 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 24 471 новый случай COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 2 417 (9,9%) случаях.

В Москве зафиксировали 4 287 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1 943, в Московской области – 1 835, в Нижегородской области – 534, в Красноярском крае – 506.

Всего в РФ зарегистрировано 6 054 711 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Орловской области, Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия), Кировской области.

За последние сутки из-за коронавируса умерли 796 человек. За весь период по России скончался 151 501 человек.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 22 660 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 427 457 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты ВОЗ порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. В организации отметили, что беременные женщины подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.