Мошенники начали обманывать путешествующих на попутках

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Мошенники стали чаще обманывать пользователей BlaBlaCar, сервиса для поиска попутчиков. В июне количество фишинговых сайтов, имитирующих сервис, увеличилось на 67% и достигло почти 300. Об этом сообщает газета "Известия".
Злоумышленники просят путешествующих совершить предоплату поездки, присылая ссылки на сторонние ресурсы, имитирующие BlaBlaCar. По мнению одной из пострадавших, это выглядит убедительно, поскольку недавно сервис ввел плату за бронирование места в автомобиле.
Специалисты предупреждают, что, покупаясь на уловки мошенников, пользователи теряют не только деньги, но и оставляют важные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы в преступных целях.
Между тем, по словам директора по маркетингу BlaBlaCar в России Михаила Доброва, в сервисе стараются бороться с обманами: путешествующих просят не переходить по присланным ссылкам и не переводить беседу в сторонние мессенджеры. Он также призвал не путать предоплату поездки, которой у BlaBlaCar нет, с сервисным сбором, не требующим перехода на внешние ресурсы.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали взламывать аккаунты россиян на портале госуслуг. Они меняют номера и адреса электронной почты, а затем оформляют микрозаймы и кредиты.
Чтобы повысить уровень защиты аккаунта, пользователям посоветовали включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет и установить сложный пароль.
Стало известно, как обезопасить свой аккаунт на госуслугах от мошенников
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