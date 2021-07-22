Россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал госуслуг

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Злоумышленники взламывают аккаунты россиян на портале госуслуг, меняют номера и адреса электронной почты, а затем оформляют микрозаймы и кредиты. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, передает РБК.
"Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица", – сказал эксперт.
По словам Ульянова, чтобы повысить уровень защиты аккаунта, необходимо включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет и установить сложный пароль.
Ранее директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин рассказал о новом способе обмана россиян – злоумышленники обещают гражданам выплаты от государства. По словам специалиста, в первой половине июля было заблокировано свыше 170 таких фейковых сайтов. Таким образом, подчеркнул Волошин, злоумышленники пытаются получить данные карты пользователя при вводе на фишинговом ресурсе.
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