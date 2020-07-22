"Медсестра в бикини" из Тулы стала телеведущей

Фото: соцсети

Тульская медсестра, известная появлением в больнице в прозрачном защитном костюме и спортивном нижнем белье, стала телеведущей, сообщает ГТРК "Тула".

Сообщается, что она будет вести прогноз погоды на местном телевидении. Эфир с ней покажут 22 июля на тульских каналах "Россия 1" и "Россия 24".

Сама медсестра отметила, что для нее данный опыт был в новинку. Она рассказала, что ее родители ожидают этого эфира и будут смотреть его после работы. Однако она не планирует отказываться от желания стать врачем и продолжает работать медсестрой в Тульской областной клинической больнице.

В самой ГТРК "Тула" объяснили, что приглашение Жуковой в качестве телеведущей задумано в рамках акции по поддержке всех медработников в период пандемии коронавируса.

Ранее Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды ZaSport. Фотографии с ней появились в официальном аккаунте компании. Основательница бренда отметила, что Жукова заслуживает уважения, так как лечила больных коронавирусом.

Жукова стала медийной личностью после того, как пришла на работу в Тульскую областную клиническую больницу в прозрачном костюме, надетом поверх спортивного нижнего белья.